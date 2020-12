Stand: 12.12.2020 13:14 Uhr Güstrow: Unbekannte entwenden Gedenksteine

In Güstrow sind in der Nacht zwei Stolpersteine gestohlen worden, die Opfern der NS-Zeit gewidmet sind. Nach Angaben der Polizei erinnern die Steine an Max Jacobsohn und seinen Sohn Hans, die in Auschwitz ermordet wurden. Max Jacobsohn war der letzte Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Güstrows. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls. | 12.12.2020 13:15