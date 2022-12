Stand: 08.12.2022 05:45 Uhr Güstrow: Unbeaufsichtigte Kerze löst Wohnungsbrand aus - Haus evakuiert

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 21 Uhr in der Bützower Straße. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, das Haus musste aufgrund der Löscharbeiten aber evakuiert werden. Die meisten Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, die Wohnung, in der der Brand ausbrach, ist laut Polizei nun aber unbewohnbar. Ersten Erkenntnissen zufolge hat eine unbeaufsichtige Kerze mit hoher Wahrscheinlichkeit das Feuer ausgelöst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 08.12.2022 | 06:00 Uhr