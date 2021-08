Stand: 17.08.2021 09:54 Uhr Güstrow: Transporter am Rande der Altstadt ausgebrannt

In Güstrow ist in der Nacht zu Dienstag erneut ein Fahrzeug ausgebrannt. Laut Polizei handelt es sich um einen Transporter, der am Rande der Altstadt stand. Brandursache und Schadenshöhe seien noch unklar. In Güstrow haben zuletzt immer wieder zu Autos gebrannt - zuletzt Ende Juli. Meist handelte es sich um Brandstiftung. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Fällen, die seit knapp einem Jahr andauern und noch nicht aufgeklärt werden konnten. | 17.08.2021 09:53