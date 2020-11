Stand: 23.11.2020 06:39 Uhr Güstrow/Teterow: Autos in Flammen

Wegen zweier ausgebrannter Autos ermittelt die Polizei im Landkreis Rostock. Die Ermittler schließen nicht aus, dass beide Wagen absichtlich in Brand gesetzt wurden. Eines der Autos war am Teterower Bahnhof geparkt, das andere stand auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet in Güstrow. Beide Städte liegen rund 30 Kilometer voneinander entfernt. Da die Brände in der Nacht zum Sonntag innerhalb einer Stunde gemeldet wurden, prüft die Polizei auch einen Zusammenhang. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. | 23.11.2020 06:37