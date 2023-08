Stand: 02.08.2023 08:07 Uhr Güstrow: Technischer Defekt löste Brand in Spielsalon aus

Der Brand in einer Shisha-Bar in Güstrow (Landkreis Rostock) in der Nacht zu Dienstag ist vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das ergaben die Untersuchungen eines Brandgutachters. Laut Polizei könnten aber noch keine näheren Details genannt werden. Das Feuer war mitten in der Nacht im Inneren des Gebäudes in einem Raum ausgebrochen, als die Bar mit Spielmöglichkeiten eigentlich geschlossen war. Beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, war der von Passanten alarmierte 61-jährige Besitzer verletzt worden. Der Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

