Stand: 22.05.2023 14:18 Uhr Güstrow: Tankbetrug durch sechs Motorradfahrer

Am vergangenen Freitag haben sechs unbekannte Motorradfahrer in der Güstrower Verbindungschaussee eine Tankstelle um 107 Euro betrogen. Wie der Polizei heute bekannt wurde, seien die sechs Motorräder gegen 10:45 Uhr auf das Tankstellengelände gefahren und nacheinander betankt worden. Danach seien die Fahrer ohne zu bezahlen weitergefahren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und will nun eigenen Angaben nach prüfen, ob die Aufzeichnungen aus der Videoüberwachung der Tankstelle Hinweise zu den Tätern liefern.

