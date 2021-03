Stand: 26.03.2021 13:52 Uhr Güstrow: Synode tagt zu Klimaschutz und Personalplanung

Klimaschutz und zukünftige Personalplanung sind die Schwerpunkte der Synode, also des Parlaments vom Kirchenkreis Mecklenburg. Sie wird Freitag und Sonnabend sowohl online als auch in Präsenz in Güstrow abgehalten. Die Synode beginnt mit einer Andacht. Danach soll ein Klimaschutzplan vorgestellt werden. Außerdem gehe es darum, wie Kirche langfristig mit weniger Personal auskommen kann, so ein Sprecher. Insgesamt gehören 220 Kirchengemeinden mit insgesamt rund 157.000 Gemeindemitgliedern zum Kirchenkreis Mecklenburg. | 26.03.2021 13:52