Stand: 04.12.2020 08:17 Uhr Güstrow: Stadtvertreter stimmen für Barlach-Denkmal

Güstrow soll ein Ernst-Barlach-Denkmal bekommen: Die Stadtvertreter haben am Donnerstagabend der Schenkung durch den Güstrower Künstlers Henning Spitzer zugestimmt. Es wird das erste Barlach-Denkmal in der Stadt sein. Ein genauer Standort für die lebensgroße Statue muss noch gefunden werden. Klar ist bisher lediglich, dass sie in der Innenstadt von Güstrow aufgestellt werden soll. Die Fertigstellung ist bis spätestens Ende kommenden Jahres geplant. | 04.12.2020 08:16