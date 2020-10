Stand: 15.10.2020 17:17 Uhr Güstrow: Schwerwiegender Vorwurf gegen Polizeianwärter

Gegen einen Polizeianwärter an der Fachhochschule Güstrow ist ein schwerwiegender Vorwürfe erhoben worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Rostock wird er verdächtigt, Anfang Oktober während einer Party in einem Wohnheim in Güstrow eine Frau vergewaltigt zu haben. Die Betroffene sei keine Polizeianwärterin, hieß es. Die Direktorin der Fachhochschule versicherte, den Sachverhalt konsequent aufklären zu wollen. | 15.10.2020 17:16