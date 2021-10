Stand: 04.10.2021 11:55 Uhr Güstrow: Rätselraten nach Säureangriff

Ein Einbruch in Güstrow (Landkreis Rostock) gibt der Polizei Rätsel auf. Am Sonntagnachmittag waren die Beamten zu einem Güstrower Werbestudio gerufen worden, in das eingebrochen worden war. In den Räumen fanden die Beamten eine unbekannte Substanz. Sie riefen die Feuerwehr, die wiederum einen Gefahrgutzug anforderte. Fachleute stuften den Stoff als Salpetersäure ein, die beseitigt wurde. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat. | 04.10.2021 11:54

