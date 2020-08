Stand: 19.08.2020 18:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Güstrow: Polizei sucht weiter nach vermisster 15-Jährigen

Die Polizei in Güstrow sucht weiter nach der vermissten Anna-Lena Soicke. Bisher seien keine Hinweise zum Aufenthalt der 15-Jährigen eingegangen. Die Ermittler vermuten, dass sie in Schwerin sein könnte. Die Vermisste ist schlank und 1,74 Meter groß. Ihr scheinbares Alter wird mit 18 Jahren angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow entgegen. | 21.08.2020 07:10