Güstrow: Polizei stoppt Jugendliche unter Drogeneinfluss

In Güstrow hat die Polizei in der Nacht zwei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche gestoppt, die mit einem Motorroller unterwegs waren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Rostock gestohlen wurde und die Jugendlichen keine Fahrerlaubnis besaßen. Außerdem standen sie unter Drogeneinfluss. Die Polizei übergab die Teenager an die Erziehungsberechtigten. | 23.05.2021 12:40