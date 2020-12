Stand: 19.12.2020 10:59 Uhr Güstrow: Pfadfinder tragen Friedenslicht von Bethlehem ins Land

Das Licht stammt aus der Geburtskirche in Bethlehem - der Kirche, die über der vermeintlichen Geburtsstätte Jesu Christi erbaut wurde. Jedes Jahr entzündet - kurz vor Weihnachten - ein Kind in der Geburtsgrotte das Friedenslicht. Es soll an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden erinnern, der bei der Geburt Jesu verkündet wurde. Seit Mitte der 1980er Jahre bringen es Pfadfinder verschiedener Nationen von Betlehem, über Wien nach Deutschland und verteilen es - als Zeichen der Völkerverständigung. Hunderte Kinder und Jugendliche werden das Licht mithilfe von Laternen von Güstrow aus in ihre Heimatorte tragen, z.B. nach Bad Doberan, Waren an der Müritz und Greifswald. | 19.12.2020 11:00