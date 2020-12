Stand: 20.12.2020 08:03 Uhr Güstrow: Nackter Mann sorgt für Unruhe

Der 20-Jährige war in der Nacht bei einer Temperatur von ungefähr fünf Grad unbekleidet über mehrere Grundstücke gelaufen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Als die Beamten ihn mitnehmen wollten, bewarf er sie mit Kanthölzern und trat um sich. Der Mann stand offensichtlich unter Drogen und wurde in eine Klinik gebracht. Gegen ihn werde nun ermittelt, hieß es. | 20.12.2020 08:10