Stand: 16.03.2021 15:36 Uhr Güstrow: Mann springt nach 29 Messerstichen aus dem Fenster

Nach einem blutigen Streit in einer Wohnung in Güstrow (Landkreis Rostock) hat die Staatsanwaltschaft Rostock Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann beantragt. Der Tatvorwurf laute versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der Mann soll den 23-jährigen Wohnungsinhaber mit 29 Messerstichen in Kopf, Hals und Rücken lebensgefährlich verletzt haben. Dieser sprang daraufhin blutend aus dem Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses und brachte sich so in Sicherheit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. | 16.03.2021 15:35