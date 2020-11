Stand: 21.11.2020 08:40 Uhr Güstrow: Mann bei Unfall auf der A108 schwer verletzt

Auf der B108 zwischen Neuheinde und Matgendorf bei Schwiessel im Landkreis Rostock ist am frühen Samstagmorgen ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben schwerverletzt in eine Klinik nach Güstrow gebracht. Die Unfallursache wird derzeit ermittelt. | 21.11.2020 08:40