Stand: 24.09.2020 10:39 Uhr - NDR 1 Radio MV

Güstrow: Lettrari neue Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung MV

Die aus Neustrelitz stammende Adriana Lettrari wird neue Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Das teilte die Stiftung heute mit. Lettrari arbeitete zuletzt als Organisationsberaterin in Berlin, Zürich und Rostock. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. 2017 von der Europäischen Bewegung International als "Women of Europe". Lettrari tritt die Nachfolge des Neubrandenburgers Jan Holze an, der im Sommer in die Bundesstiftung für Ehrenamt und Engagement in Neustrelitz wechselte. Sie nimmt ihre Arbeit Anfang Oktober auf. | 24.09.2020 10:42