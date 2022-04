Stand: 21.04.2022 06:53 Uhr Güstrow: Kleinkind vor Schwelbrand gerettet

Bei einem Schwelbrand in Güstrow ist ein Kleinkind gerettet worden. Das Zimmer des zweijährigen Mädchens war am Mittwochabend voller Rauch. Das Kind wurde laut Polizei vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Ursache für den Schwelbrand an einem Balken könnten Arbeiten mit einem Abflammgerät sein, mit denen nur wenige Stunden zuvor Unkraut beseitigt worden war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. | 21.04.2022 06:52