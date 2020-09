Stand: 11.09.2020 05:15 Uhr - NDR 1 Radio MV

Güstrow: Kein Neujahrsempfang, aber wohl Weihnachtsmarkt

Kein Neujahrsempfang, dafür aber wahrscheinlich ein Weihnachtsmarkt: Dafür haben sich die Stadtvertreter in Güstrow (Landkreis Rostock) ausgesprochen. 300 Menschen kurz nach Weihnachten und Silvester ins Bürgerhaus zum Neujahrsempfang einzuladen sei in Zeiten von Corona einfach zu riskant, sagte Stadtpräsident Andreas Ohm (CDU) NDR 1 Radio MV. Dafür sei die Stadt weiter zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz geben könne. | 11.09.2020 05:15