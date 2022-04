Stand: 04.04.2022 06:13 Uhr Güstrow: Kein Licht am Fahrrad - Gesuchter Gewalttäter erwischt

In Güstrow hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Der 24-Jährige war den Beamten am Wochenende aufgefallen, weil er ohne Licht mit einem Fahrrad unterwegs war. Er flüchtete, ließ aber seinen Personalausweis in der Lenkertasche. Stunden später wurde der Fahrradfahrer in einer Wohnung festgenommen und anschließend direkt in die JVA Bützow gefahren. Gegen ihn lag ein Haftbefehl über drei Jahre und acht Monate Gefängnis vor, wegen schwerer Gewaltdelikte. | 04.04.2022 06:10