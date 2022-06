Stand: 27.06.2022 09:52 Uhr Güstrow: Höchstspannungsleitung bekommt Upgrade

Damit es mehr Ökostrom aufnehmen kann, muss das Stromnetz in Mecklenburg-Vorpommern angepasst werden. Der Netzbetreiber 50Hertz will dafür die bestehenden 220-Kilovolt-Leitungen zwischen Güstrow, Bentwisch und Sanitz zurückbauen - und durch 380-Kilovolt-Leitungen ersetzen. Der Betreiber plant außerdem ein neues Umspannwerk bei Sanitz - und will die beiden bei Güstrow und Bentwisch erweitern. Bis 2030 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | 27.06.2022 09:48