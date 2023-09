Stand: 23.09.2023 08:03 Uhr Güstrow: Grüner Landesparteitag debattiert über Mobilität

In Güstrow treffen sich heute Delegierte von Bündnis 90/Die Grünen zum Landesparteitag. Im Fokus steht das Thema Mobilität im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern. In einem Leitantrag werden der flächendeckende Anschluss an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr und ein 29-Euro-Ticket für alle Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns gefordert. Zum Landesparteitag werden 130 Delegierte erwartet.

