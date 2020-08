Stand: 22.08.2020 07:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Güstrow: Grüne in MV wählen Landesvorstand neu

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern kommen am Vormittag in Güstrow zu einem Landesparteitag zusammen. Dabei will die Partei ihren Landesvorstand neu wählen und die Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmen. Die vorzeitige Neuwahl der Führung war nötig geworden, nachdem Ende vergangenen Jahres ein Teil des Landesvorstandes die Ämter niedergelegt hatte - eine Folge innerparteilichen Streits. Weike Bandlow aus Schwerin und Landesgeschäftsführer Ole Krüger aus Rostock sollen als Doppelspitze nun die Partei für die anstehenden Wahlen fit machen.

Bisherige Vorsitzende treten nicht an

Einige Parteifreunde hatten den Vorsitzenden Ulrike Berger und Claudia Schulz vorgeworfen, dass die Grünen im Land viel zu wenig öffentlich vorgekommen seien. Beide Vorsitzenden wollen bei der Vorstandswahl nicht mehr antreten und sich stattdessen noch dieses Jahr einen Listenplatz für die kommende Landtagswahl sichern. Diese und das dazugehörige Programm sollen im November auf einem weiteren Parteitag beschlossen werden.

Landesliste für Bundestagswahl auf der Agenda

Außerdem wollen die gut 100 Grünen-Delegierten in Güstrow bereits heute die Landesliste für die nächste Bundestagswahl bestimmen. Die Grünen sind damit die erste Partei in MV, die diesen Schritt geht. Die aktuell einzige Bundestagsabgeordnete der MV-Grünen, Claudia Müller, hat hierbei gute Chancen, den Spitzenplatz zu erhalten.

