Güstrow: Großes Wohnhaus wegen Brandes evakuiert

Bei einem Brand in Güstrow haben sich eine Mieterin und ein Besucher Rauchgasvergiftungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden, die ein Sofa in der Wohnung der Verletzten in Brand setzte. Das Gebäude für altersgerechtes Wohnen mit insgesamt 120 Mietparteien wurde teilweise geräumt. Die Evakuierung gestaltete sich nach Polizeiangaben schwierig, weil einige Bewohner stark in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind. | 30.07.2020 06:59