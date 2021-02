Stand: 03.02.2021 11:25 Uhr Güstrow: Große Spendenbereitschaft für Stolpersteine

Bei einer Spendenaktion für die gestohlenen Stolpersteine in Güstrow sind 1.890 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld sollen neue Steine in Auftrag gegeben werden. Es sei bemerkenswert, wie groß die Anteilnahme und Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung ist, so Arnold Fuchs vom Kunst- und Altertumsverein Güstrow. Da sogar mehr als benötigt zusammen kam, sei noch Geld übrig, von dem weitere Stolpersteine in Auftrag gegeben werden sollen. Stolpersteine sind kleine Gedenktafeln, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus verfolgt, ermordet oder deportiert wurden. Vier solcher Steine waren Ende vergangenen Jahres in Güstrow geklaut worden. | 03.02.2021 11:25