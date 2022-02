Stand: 21.02.2022 05:16 Uhr Güstrow: Frau auf offener Straße mit Messer angegriffen

In Güstrow ist am Sonntagvormittag eine Frau von einer anderen Frau mit einem Messer attackiert worden. Das Opfer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe sind noch nicht vollständig geklärt. | 21.02.2022 05:07

