Stand: 10.04.2022 15:22 Uhr Güstrow: Flucht über Dächer wegen Verkehrskontrolle

Die Polizei hat in Güstrow auf einem Hinterhof einen 35-jährigen Deutschen gestellt, der sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Laut Polizei hatte der Mann in seinem Auto sämtliche Anhaltesignale einer Polizeistreife ignoriert und war davongefahren. Wenig später sahen die Beamten, wie der Mann aus seinem Wagen ausstieg, in einem Hinterhof verschwand und über die Dächer der Häuser flüchtete. Schließlich gelang es der Polizei, den Mann zu fassen. Er roch stark nach Alkohol und wirkte auf die Beamten rauschmittel-beeinflusst. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. | 10.04.2022 15:22

