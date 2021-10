Stand: 03.10.2021 17:43 Uhr Güstrow: Feuerwehreinsatz wegen ätzender Flüssigkeit - B103 gesperrt

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Güstrow (Landkreis Rostock) ist die B103 in der Innenstadt streckenweise gesperrt. Laut Polizei löste eine ätzende Flüssigkeit an einem Haus den Einsatz aus. Die Feuerwehr rückte mit Spezialgerät an. Angrenzende Häuser wurden vorsorglich evakuiert und Anwohner von Rettungssanitätern untersucht. Von einer Gefahr für die Gesundheit ging die Polizei nicht aus - alle Anwohner seien wohlauf. Um welche Flüssigkeit es sich genau handelt, ist noch unklar. | 03.10.2021 17:43

