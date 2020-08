Stand: 10.08.2020 09:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Güstrow: Festplatz wird für eine Million Euro saniert

In der Güstrower Altstadt wird der Park- und Festplatz mit 160 Stellplätzen saniert. Rund eine Million Euro fließen in den viel genutzten Platz, der bislang unbefestigt ist. Regelmäßig finden dort Wochenmärkte und Zirkusvorstellungen statt. Die Gemeinde bekommt für die Sanierung Fördergelder vom Land und vom Bund, die am Vormittag symbolisch übergeben werden. Die Bauarbeiten sollen bereits Ende des Jahres abgeschlossen sein. | 10.08.2020 09:30