Güstrow: Ernst-Barlach-Theater ist marode

Das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow (Landkreis Rostock) muss saniert werden. Stadt und Landkreis sind aktuell in Gesprächen über Finanzierungsmöglichkeiten. Konkret geht es um den Anbau des Theaters auf der Rückseite. Dieser ist laut Intendanz in die Jahre gekommen, hat nicht genügend Sanitäranlagen und ist zudem nicht barrierefrei. Außerdem gebe es erste kleine Risse in Wänden.

