Stand: 28.12.2020 10:15 Uhr Güstrow: Einbrüche in mehrere Bootshäuser

In Güstrow (Landkreis Rostock) sind an den Weihnachtsfeiertagen bisher unbekannte Täter in mehrere Bootshäuser am Inselsee eingebrochen. Den Sachschaden schätzt die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf rund 800 Euro. Die Ermittlungen laufen. | 28.12.2020 10:14