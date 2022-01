Stand: 16.01.2022 15:26 Uhr Güstrow: Einbrecher klauen Geld aus Kita-Büro

Unbekannte Täter sind offenbar in der Nacht zu Sonnabend gewaltsam in die Räume des AWO-Familienzentrums und in die Kindertagesstätte "Kinderland" in Güstrow eingebrochen. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter aus den Büros eine größere Summe Bargeld. Die Einbrecher beschädigten mehrere Türen und Fenster. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Güstrow zu melden. | 16.01.2022 15:24