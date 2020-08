Stand: 30.08.2020 18:37 Uhr - NDR 1 Radio MV

Güstrow: Drogentote im Garten gefunden

In einem Garten in Güstrow ist am Sonntag eine Drogentote gefunden worden. Die 21-Jährige war vorher mit einem 36-jährigen Mann zusammen, der ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen stand und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In der Wohnung des Mannes wurden mehrere Substanzen sichergestellt, die als Drogen verwendet werden können, so die Polizei. | 30.08.2020 18:39