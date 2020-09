Stand: 18.09.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Güstrow: Corona-Fall an der Berufsschule

Am Berufsschulzentrum in Güstrow ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für 20 Schüler und acht Lehrer wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. Das teilte der Landkreis Rostock am Freitag mit. Unterdessen finden an der Hundertwasser-Schule in Rostock umfassende Corona-Tests statt, nachdem bei Schülern und Lehrern Corona-Fälle festgestellt worden waren. Die Schule ist derzeit geschlossen. | 18.09.2020 11:30