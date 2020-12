Stand: 26.12.2020 12:10 Uhr Güstrow: Corona-Fälle bei mehreren Pflegebedürftigen und einem Klinikpatienten

In einer Seniorenwohnanlage in Güstrow hat das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock am Freitag drei Covid19-Fälle festgestellt. Die betroffenen Bewohner sowie Kontaktpersonen des Betreuungspersonals sind bis 6. Januar unter Quarantäne gestellt. Desweiteren sind Covid-19-Fälle bei einem Patienten eines Ambulanten Pflegedienstes aus Güstrow und bei einem Patienten der Warnowklinik Bützow festgestellt worden. Auch dort wurde für die Betroffenen Quarantäne angeordnet. Die medizinische Versorgung in der Warnowklinik sei nicht beeinträchtigt, hieß es. | 26.12.2020 12:10