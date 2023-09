Stand: 15.09.2023 11:11 Uhr Güstrow: Betrunkener beißt Polizistin in den Unterarm

Am Donnerstagabend hat ein alkoholisierter Mann in Güstrow eine Polizistin gebissen. Zuvor sei es vor einem Spätkauf zu einem Streit mit mehreren Personen gekommen, so die Polizei. Eine von ihnen soll im Laden geklaut haben. Die Polizei trennte die Parteien. Der mutmaßliche Dieb wurde im Zuge dessen auch der Polizei gegenüber aggressiv und musste fixiert werden. Dabei biss der 29-Jährige einer Beamtin in den Unterarm. Nun muss sich der Güstrower wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

