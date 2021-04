Stand: 16.04.2021 07:54 Uhr Güstrow: Betrunkener bedroht Menschen auf einem Spielplatz

Ein 37-jähriger Mann war am Donnerstag in Güstrow auf Eltern auf einem Spielplatz losgegangen - zunächst mit einer Holzlatte, später zog er einen, wie die Polizei meldet, pistolenähnlichen Gegenstand. Zuvor hatte der Mann die kleine Gruppe von seinem Balkon aus beobachtet. Polizisten trafen den Tatverdächtigen vor seiner Wohnung an. Bei einer Durchsuchung fanden sie eine Schreckschusswaffe. Ein Alkoholtest ergab bei dem 37-Jährigen einen Wert von 2,66 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. | 16.04.2021 7:54