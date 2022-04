Stand: 28.04.2022 06:53 Uhr Güstrow: Beräumung von illegaler Deponie startet

In Güstrow wird am Donnerstag mit dem Abtransport riesiger Müllberge einer illegalen Deponie begonnen. Die etwa 14.000 Tonnen zum Teil giftiger Abfälle werden im Auftrag des Landesumweltministeriums zur landeseigenen Sondermülldeponie in Selmstorff gebracht. Am Nachmittag sollen die ersten LKW von dem Gelände rollen. Insgesamt ist für die Beräumung ein halbes Jahr veranschlagt. Die Kosten von rund 3,8 Millionen Euro trägt das Land. Über Jahre hinweg, so die Rostocker Staatsanwaltschaft, waren auf auf einer Fläche von sechs Fußballfeldern ganze LKW-Ladungen mit Müll abgekippt worden. | 28.04.2022 06:53