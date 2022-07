Stand: 19.07.2022 12:51 Uhr Güstrow: Auszeichnung für Uwe-Johnson-Bibliothek

Die Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow (Landkreis Rostock) hat eine nationale Auszeichnung bekommen. Der Deutsche Bibliotheksverband kürt sie als "Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen". Ausschlaggebend war laut Jury das moderne Konzept der Einrichtung. Sie stellt unter anderem 3D-Drucker zur Verfügung und bietet Technik- und Recherche-Workshops an. In der sogenannten Bibliothek der Dinge kann man unter anderem Teleskope, Lernspielzeuge, Instrumente, Werkzeug und Technik ausleihen. Damit ist das Haus laut Jury beispielgebend für kleine und mittlere Bibliotheken in ländlichen Regionen. Bibliotheksleiter Tilmann Wesolowski sieht die Auszeichnung als große Ehre an. Von den 7.000 Euro Preisgeld will er unter anderem eine VR-Brille zum Ausleihen kaufen, weil sich das die Nutzer schon länger wünschen. Es ist das erste Mal, dass der nationale Bibliothekspreis nach Mecklenburg-Vorpommern geht. | 19.07.2022 12:51

