Nach mehreren Corona-Infektionsfällen in einem Güstrower Pflegeheim ist dort die Zahl der Infizierten weiter angestiegen. Wie der Landkreis Rostock am Dienstag berichtete, wurden nach Tests bei 122 Personen 32 weitere Betroffene identifiziert. Am vergangenen Donnerstag waren schon 13 Menschen positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt habe die Ursachenforschung aufgenommen. | 22.12.2020 19:54