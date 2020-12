Stand: 02.12.2020 07:39 Uhr Güstrow: 275 Nachwuchspolizisten werden vereidigt

An der Fachhochschule Güstrow werden am frühen Nachmittag 275 Berufsanfänger der Landespolizei vereidigt. Sie haben in diesem Jahr ihre zweijährige Ausbildung beziehungsweise ihr dreijähriges Bachelorstudium begonnen. Die Feierlichkeiten finden im Festsaal der Hochschule statt. Wegen der Corona-Pandemie dürfen in diesem Jahr keine Freunde und Familienangehörigen dabei sein. | 02.12.2020 07:38