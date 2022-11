Stand: 13.11.2022 13:00 Uhr Güstrow: Alkoholisierter Mann löst Karambolage aus

In Güstrow kam es am Sonntagnachmittag zu einer Karambolage mehrerer Fahrzeuge. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein alkoholisierter Mann Autofahrer vor Glasscherben warnen und lief auf die Straße. Mehrere Autofahrer mussten stark bremsen - ein Wagen kam allerdings nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und schob mehrere Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde vier Autoinsassen verletzt. Bei dem Fußgänger wurde später ein Wert von1,68 Promille Alkohl festgestellt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

