Stand: 19.10.2020 13:02 Uhr Gülzow: Saniertes "Melkerhaus" übergeben

In Gülzow bei Güstrow (Landkreis Rostock) hat die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe am Montag ein aufwendig saniertes Gebäude auf dem ehemaligen Gutsgelände an seine Mitarbeiter übergeben. Künftig arbeiten dort vor allem Experten des Kompetenzzentrums Wald und Holz. Sie sollen unter anderem nachhaltige Entwicklungen in diesem Bereich bundesweit zu bündeln. Zu den Projekten gehören auch Strohheizungsanlagen, von denen eine seit Jahren in Gülzow in Betrieb ist. | 19.10.2020 13:02