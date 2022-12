Stand: 13.12.2022 10:17 Uhr Gülzow: "Kartoffelcheck" untersucht auf Krankheitserreger

Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei hat an seinem Standort in Gülzow (Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte) rund 2.100 Proben von insgesamt 306 verschiedenen Kartoffelsorten auf Krankheitserreger untersucht. Es habe keinen Nachweis einer Quarantänekrankheit wie Bakterielle Ringfäule oder Schleimkrankheit in der Kartoffel gegeben, so Peter Steinbach, Dezernatsleiter des Phytopathologischen Labors in MV. Anders als im Vorjahr sei beim "Kartoffelcheck" aber eine deutlich stärkere Belastung an Viruserkrankungen festgestellt worden. Im Nordosten werden den Angaben zufolge jährlich auf etwa 3.000 Hektar Pflanzkartoffeln angebaut. Das entspricht einer Fläche von rund 4.200 Fußballfeldern.

