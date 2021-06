Grüne in MV wollen Wahlprogramm beschließen Stand: 05.06.2021 07:30 Uhr Auf einem digitalen Parteitag der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern soll an diesem Wochenende unter anderem das Wahlprogramm für die Landtagswahl im September beschlossen werden.

Heute und morgen tagen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern bei einem digitalen Parteitag. Neben dem Haushalt der Partei soll das Wahlprogramm der Grünen für die anstehende Landtagswahl im September beschlossen werden.

Klimaneutrales Land gestalten

127 Seiten lang ist der vorliegende Entwurf. Demnach will die Partei Mecklenburg-Vorpommern bis 2040 klimaneutral gestalten. Dafür sollen beispielsweise mehr Windräder errichtet und der Nahverkehr flächendeckend vernetzt werden. Außerdem wollen die Grünen dem Projekt Nord Stream 2 die landespolitische Unterstützung entziehen, der Russlandtag soll durch Baltikumtage ersetzt werden. Der Programmentwurf sieht außerdem vor, das Wahlrecht im Land auf 16 herabzusetzen und festzulegen, dass alle Landtagsausschüsse grundsätzlich immer öffentlich tagen. Zu dem vorliegenden Programmentwurf gibt es 17 Änderungsanträge, über die die 111 Delegierten per Internet virtuell diskutieren werden.

Gute Umfragewerte

Die Grünen legen als erste Partei ein Wahlprogramm für die anstehende Landtagswahl im September vor, die anderen Parteien werden bis Mitte Juni nachziehen. Motiviert durch gute Umfragewerte und einen kräftigen Mitgliederzuwachs auf über 1.100 Anhänger rechnen die Grünen fest damit, wieder ins Schweriner Schloss einziehen zu können. In jüngsten Umfragen kamen sie in Mecklenburg-Vorpommern auf 14 Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 war die Partei mit 4,8 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

