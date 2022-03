Stand: 26.03.2022 17:00 Uhr Grüne fordern mehr Klimaschutz in Kreisen und Kommunen

Der Klimaschutz soll nach dem Willen der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern zur Pflichtaufgabe für Kreise und Kommunen werden. Das sieht ein fünfseitiges Klimaschutz-Programm vor, das die Grünen auf einem Kleinen Parteitag in Greifswald beschlossen haben. Demnach sollen Klimaschutzmanager in Kreisen und kreisfreien Städte dafür sorgen, dass Konzepte erstellt und Maßnahmen rasch umgesetzt werden. Um die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne voranzubringen, sollen Verfahrenshürden abgebaut werden. | 26.03.2022 17:00