Stand: 26.11.2021 10:00 Uhr Grüne Woche in Berlin abgesagt

Wegen der sich verschärfenden Corona-Lage haben die Veranstalter der Grünen Woche in Berlin die Messe abgesagt. An der weltgrößten Agraschau beteiligen sich jedes Jahr auch viele Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern. Für sie gilt die Messe als wichtigstes Schaufenster des Landes und der Ernährungswirtschaft. Allein in der Länderhalle hätten in diesem Jahr 51 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern kulinarische wie touristische Highlights präsentiert. Andere Bundesländer hatte zuvor bereits ihre Teilnahme abgesagt. Die nächste Grüne Woche soll Ende Januar 2023 sein. | 26.11.2021 10:00