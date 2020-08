Stand: 20.08.2020 18:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Grüne Woche: Branchentreff ohne Testmarkt

Die Internationale Grüne Woche in Berlin wird im kommenden Jahr ohne Publikum stattfinden. Nach Abgaben der Veranstalter sind wegen der Corona-Pandemie nur Fachbesucher zugelassen. Mecklenburg-Vorpommern ist regelmäßig mit mehreren Dutzend Ausstellern aus der Ernährungswirtschaft und dem Tourismus bei der Messe vertreten.

Kein Testmarkt für Neuheiten

Die Landeshalle Mecklenburg-Vorpommerns sei "hochgradig beliebt", sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Er bedauerte, dass auf der nächsten Grüne Woche die Funktion als Testmarkt für neue Produkte und Initiativen entfällt. Backhaus warb aber auch um Verständnis: "Das Risiko, sich in Hallen anzustecken, ist relativ hoch, und da geht Sicherheit vor der Gewinnmaximierung." Er hofft, dass es bald Werkzeuge gibt, um Corona wirksam bekämpfen zu können.

Interesse in Branche trotz Corona groß

Der Landwirtschaftsminister setzt nun darauf, die Grüne Woche in Form eines Branchentreffs durchzuführen. Bei einer Umfrage unter den Ausstellern hätte diese trotz Corona Bereitschaft signalisiert: "Wir haben tatsächlich zusätzlich neue Anfragen gehabt", so Backhaus. Jetzt soll das Interesse an einem Branchentreff abgefragt werden. Ob es 2021 Mecklenburg-Vorpommern-Halle auf der Grünen Woche wird, müsse noch geprüft werden. "Wir werden mit den Ausstellern darüber nachdenken, wie wir es machen: Ob wir den Gemeinschaftsstand oder ob wir eine ganze Halle machen."

Zuletzt 1.800 Quadratmeter für MV-Aussteller

Bei der Grünen Woche Anfang des Jahres waren 62 Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Grüne Woche in Berlin gilt als globale Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. In der 1.800 Quadratmeter großen Mecklenburg-Vorpommern-Halle konnten 2020 unter anderem Räucherschinken vom Strauß, geräucherte Fischpralinen oder Sanddorn-Marzipanbrot verkostet werden. Mehr als 300.000 Gäste besuchten die MV-Länderhalle.

