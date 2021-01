Grüne Woche: Branche in MV hofft auf nächstes Jahr Stand: 16.01.2021 10:50 Uhr Die weltweit größte Ernährungsfachmesse - die Grüne Woche in Berlin - kann wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt im Internet stattfinden. Für Mecklenburg-Vorpommern geht ein wichtiger internationaler Auftritt verloren.

Die Internationale Grüne Woche in Berlin würde an diesem Wochenende stattfinden, musste Corona-bedingt aber ins Internet verlegt werden. Mecklenburg-Vorpommern ist regelmäßig mit mehreren Dutzend Ausstellern aus der Ernährungswirtschaft und dem Tourismus bei der Messe vertreten. Agrarminister Till Backhaus (SPD) spricht von einem harten Schlag für Mecklenburg-Vorpommern. Die Internationale Grüne Woche sei jährlich der größte Imageauftritt des Landes. Über 70 Unternehmen und Regionen können sich nun nicht präsentieren.

Hoffen aufs nächste Jahr

Die Messe sei das Branchenereignis überhaupt. Ein wichtiger Treff für die Ernährungs- und Landwirtschaft breche weg. So formuliert es Bettina Schipke, Sprecherin des Landesbauernverbandes. Die Grüne Woche sei auch für kleine regionale Produzenten wichtig, weil sie dort für sich und ihre Produkte werben können, sagt Jarste Weuffen, Geschäftsführerin der Landesmarketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Für viele Kleinstbetriebe aus Mecklenburg-Vorpommern sei die Messe ein wichtiger Absatzmarkt, vor allem im sehr tourismusschwachen Monat Januar, so Weuffen weiter. Deswegen hofft die Branche, dass die Grüne Woche im nächsten Jahr in gewohnter Art und Weise wieder stattfinden kann.

Online-Angebote auch von den Verbraucherzentralen

Beim diesjährigen Austausch über die Internetseite der Grünen Woche spielt das Thema Ernährung eine große Rolle. Ein weiteres Thema im Online-Talk werden Trends in der Ernährung sein. Auch die Verbraucherzentralen haben sich ein Online- Programm ausgedacht. In Vorträgen und Seminaren geht es beispielsweise um die Fragen, ob Verbraucher Tierwohl kaufen können oder wie Kinder ausgewogen und vielfältig ernährt werden können. Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern bietet ein Onlineseminar zum Thema "Einkaufsfalle Supermarkt" für Senioren an.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.01.2021 | 12:00 Uhr