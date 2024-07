Großflächiger Stromausfall auf Usedom Stand: 24.07.2024 12:57 Uhr Tausende Haushalte auf Usedom sind ohne Strom. Dank ihrer Notstromversorgung sind Rettungsdienste und Feuerwehren allerdings einsatzbereit.

In weiten Teilen der Kaiserbäder auf der Insel Usedom ist seit den frühen Morgenstunden der Strom ausgefallen. Nach Angaben des Energieversorgers E.DIS sind tausende Haushalte davon betroffen. Wie Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) dem NDR sagte, ist die Ursache für den Stromausfall noch unklar.

Strom für medizinische Geräte an Rettungswache

Allerdings seien die Rettungsdienste und Feuerwehren einsatzbereit. Beide sitzen im selben Gebäude und werden durch ein Notstromaggregat versorgt, so Marisken weiter. Die Notstromversorgung reiche für 24 Stunden. Menschen die ein medizinisches Sauerstoffgerät benutzen und dringend Strom benötigen, erhalten Hilfe an der Rettungswache in Heringsdorf.

Radioempfang ebenfalls gestört

Von dem Stromausfall ist auch der Sender am Standort Heringsdorf betroffen. Deshalb kann es zu massiven Beeinträchtigungen beim Empfang des Radioprogramms kommen. Betroffenen wird empfohlen, alternative Frequenzen zu nutzen oder über das Internet Radio zu hören.

